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Перед финалом Кубка России по футболу задержаны около 50 фанатов

Болельщики "Локомотива" на матче чемпионата России по футболу в Москве, апрель 2015 года

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Перед финальным матчем за Кубок России по футболу между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", который проходит в Самаре, задержаны около 50 столичных болельщиков.

О причинах задержаний в полиции не сообщают. По словам самих фанатов, они проводили время в одном из пабов недалеко от стадиона и "спокойно пили пиво". На фотографии, размещённой в твиттере болельщиков "Локомотива", видно, что возле заведения стоит автозак и множество сотрудников ОМОНа, окружившие фанатов. Никаких беспорядков или их последствий не наблюдается.

Позже издание "Газета.ру" сообщило о том, что другим группам болельщикам "Локомотива" запретили устроить перформанс на трибуне и пронести на неё флаги и баннеры, которые полиция пропускала на все предыдущие матчи. По словам фанатов, ничего провокационного на баннерах изображено не было.

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