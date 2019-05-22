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В Дагестане по делу о возвращении детей матери задержана адвокат

Махачкала

Правоохранительные органы Дагестана отказались исполнить решение суда, который присудил опеку над малолетними детьми их матери. Впоследствии за неповиновение полиции была задержана адвокат матери Оксана Садчикова. Об этом она сообщила в Facebook.

По словам Садчиковой, её вместе с другим адвокатом из квартиры, принадлежащей семье отца детей, силой вытеснили полицейские. Позже юрист написала, что в участке у неё отбирают телефон.

По словам адвоката, дети вопреки судебных решений остаются под опекой их отца. Российские суды с июля 2016 года не менее трёх раз велели вернуть детей их матери, гражданке Эстонии Аминат Махмудовой, уточняет Садчикова. Дело коммуницировал Европейский суд по правам человека.

По утверждениям адвоката, детей в феврале 2016 года похитил отец, который отвёз их в Махачкалу. С этого момента юрист матери трижды приезжала в Дагестан, чтобы добиваться исполнения судебных решений, но так и не добилась успеха. По её словам, сама Махмудова не может приехать в Дагестан по соображениям безопасности.

Адвокат утверждает, что дела о возвращении детей матерям после соответствующих решений судов, на Северном Кавказе систематически не исполняются. При этом она добавила, что случай Махмудовой особенный, поскольку впервые суд в Северо-Кавказском федеральном округе велел вернуть детей за границу, в страну их постоянного проживания.

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