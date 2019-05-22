В Перми гимназия увеличила вступительный балл для девочек

В Перми местная гимназия №4 установила более высокий проходной бал для поступающих девочек чем для мальчиков. Директор объяснила это тем, что учебное заведение придерживается гендерного принципа обучения, сообщает издание 59.ru.

Отмечается, что дети поступают в гимназию после обучения в подготовительном классе. В этом году проходной порог составил для мальчиков 65,7 баллов, а для девочек 69,1 балл.

Директор гимназии объяснила это тем, что мальчики учатся хуже чем девочки, однако потом они становятся лидерами и "управляют страной".

Уполномоченная по правам ребёнка в регионе предложила родителям обратиться в её приёмную официально. В 2018 году в гимназии №4 отстранили старшеклассницу от занятий из-за розового цвета волос. Тогда на директора составили административный протокол за ограничение права на образование.