Трамп отказал демократам в сотрудничестве по инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается сотрудничать с представителями Демократической партии по вопросам развития инфрастуктурных проектв – до тех пор, пока демократы не прекратят расследовать те аспекты деятельности президента, которые он отказывается раскрывать.



Несколькими часами ранее спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила в среду о причастности президента Дональда Трампа к попыткам сокрытия некоторых аспектов деятельности исполнительной власти. Отвечая на вопросы журналистов после совещания конгрессменов-демократов Пелоси подчеркнула равенство всех перед законом, подчеркнув, что президент США не является исключением.



Демократы, контролирующие Палату представителей ведут с Трампом острое противоборство, пытаясь доказать свою способность расследовать деятельность президента. Как отмечает агентство Reuters, Трамп подобно каменной стене преграждает путь многочисленным попыткам комитетов Конгресса расследовать его деятельность.



Демократы пытаются выяснить, не препятствовал ли Трамп правосудию во время расследования так называемого российского вмешательства в выборы в США в 2016 годуе и не нарушал ли закон, злоупотребляя своими финансовыми возможностями и деловыми связями.



Пелоси и другие лидеры-ветераны Палаты представителей многие месяцы пытались остудить требования своих молодых коллег-демократов о начале процедуры импичмента президента. Однако в эту среду подобные требования усилились. Поводом для этого стал отказ бывшего советника Белого дома Дона Макгана явиться по вызову на заседание юридического комитета Палаты представителей и ответить на вопросы членов этого комитета.