The New Times подал иск в Европейский суд по правам человека

Журнал The New Times обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после отклонения жалобы в Верховном суде на штраф в 22,2 млн рублей и взыскание 30 тысяч рублей с главного редактора Евгении Альбац. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат Вадим Прохоров.

"Подали в ЕСПЧ, рассмотрение будет идти долго, не один год, к сожалению, ЕСПЧ завален российскими жалобами. Мы обращались в Верховный суд, ссылаясь на их собственное постановление пленума. В решении суда на соседних страницах противоречащие друг другу выводы. На пятой странице – что влечет к административной ответственности, а не шестой – что не влечет. А за что же нас привлекли?" – заявил Прохоров.

Он отметил, что Верховный суд рассматривал жалобу на штраф три месяца, хотя обычно в таких случаях одного месяца достаточно. "Понятно, что никто не принял решение о возврате 22 миллионов из бюджета. Поэтому они наплевали на собственное постановление пленума. Уважения к этому органу это не прибавляет", – сказал Прохоров.

В октябре 2018 года суд оштрафовал журнал Евгении Альбац The New Times на 22 млн и 250 тысяч рублей за непредоставление данных о зарубежном финансировании в Роскомнадзор.

В конце января журнал выплатил штраф.