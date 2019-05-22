В Петербурге открылись дискуссии и акции в поддержку "Свидетелей Иеговы"

В Петербурге стартовал правозащитный проект в поддержку религиозных меньшинств

Правозащитный проект "Без свидетелей" открылся докладами, кинопоказом и дискуссией в Доме Галича, его участники рассказали о преследованиях за веру в современной России, прежде всего, о гонениях, которым подергаются Свидетели Иеговы. Среди организаторов вечера были активисты петербургского отделения демократического движения “Солидарность” https://www.facebook.com/groups/988611694538135/ , по словам которых, идея кампании в поддержку Свидетелей Иеговы возникла сразу же после получения информации о пытках в Сургуте.

Активисты рассматривают гонения на Свидетелей Иеговы и представителей других религиозных меньшинств как часть ужесточения внутренней политики России, давления на инакомыслящих. Организаторов проекта "Без свидетелей" не устраивает ситуация, когда в стране есть одна “титульная” религия, а все остальные оказываются “неправильными”.

Во второй части вечера был показан фильм, и прошло его обсуждение. На 29 мая в “Открытом пространстве” https://www.facebook.com/spbopenspace/ намечено открытие выставки фотографий людей, попавших в тюрьму за веру, подвергшихся пыткам в Сургуте, а также конфискованных у Свидетелей Иеговы молитвенных домов и сожженных частных домов верующих людей.