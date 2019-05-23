Майкл Коэн обменивался информацией со связанной с Россией фирмой

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн провел сотни телефонных разговоров и обменов текстовыми сообщениями со связанной с российским олигархом Виктором Вексельбергом американской фирмой Columbus Nova. Об этом стало известно в результате обнародованной в среду судебной документации.

Именно доказательства об активном обмене информацией между Коэном и Columbus Nova дали возможность спецпрокурору Роберту Мюллеру ускорить на раннем этапе расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Обнародованные документы также показывают, что следователи интересовались деталями выплаты почти 500 тысяч долларов Columbus Nova основанной Коэном консалтинговой компании. Мюллер получил пять ордеров на обыск, прежде чем передать дело Коэна федеральным прокурорам в Манхэттене. Содержание этих ордеров было рассекречено в среду по запросу ряда американских СМИ.

Согласно обнародованным документам, обмен звонками и сообщениями между Коэном и генеральным директором Columbus Nova начался в день победы Трампа на президентских выборах в нобяре 2016 года и продолжался в течение восьми месяцев. В частности, в период между 8 ноября 2016 года по 14 июля 2017 года зафиксировано более 230 телефонных звонков и 950 текстовых сообщений между сотовыми телефонами Коэна и генерального директора Columbus Nova.

В декабре прошлого года суд признал Коэна виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов. В феврале Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа "мошенником" и "расистом". И заявил, что президент во время предвыборной кампании вел переговоры с Москвой о строительстве небоскрёба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи. Сейчас Коэн отбывает трёхлетний срок

Рассекреченные по запросу СМИ судебные документы показывают, что федеральные прокуроры изначально относились с подозрением к контактам Коэна с Россией и возможным нарушениям Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), хотя в итоге эти нарушения не стали частью обвинений, по которым Коэн получил трехлетний срок.