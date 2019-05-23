Указ Зеленского о досрочных выборах в Верховную раду вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов 21 июля опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" и вступил в силу.

В понедельник в своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и призвал правительство уйти в отставку. Позднее он пояснил, что его главный аргумент за прекращение работы действующего созыва парламента – низкий уровень доверия граждан депутатам.

Вчера на внеочередном заседании депутаты Верховной рады отказались внести в повестку дня предложенный Зеленским законопроекто поправках в действующее избирательное законодательство. "За" проголосовали лишь 92 из необходимых226 парламентариев. Новые правила отказались поддержать, в том числе, и две крупнейшие фракции: "Блок Петра Порошенко – Солидарность" и "Народный фронт". Многие выступавшие в Раде напомнили о рекомендации международных организаций не изменять избирательное законодательство даже за год до выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал отказаться от выборов депутатов в одномандатных округах, сохранить закрытые партийные списки и снизить с пяти до трех процентов проходной барьер для партий.

Таким образом, досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля по старой системе: половину депутатов будут выбирать в одномандатных округах, половину – по закрытым партийным спискам с пятипроцентным избирательным барьером.

Очередные выборы парламента по закону должны состояться 27 октября 2019 года.