56% россиян заявили об отрицательном отношении к ЛГБТ

Больше половины россиян (56 процентов) заявили о "скорее отрицательном" отношении к геям и лесбиянкам. Три процента сообщили о "скорее положительном" отношении и ещё 39 процентов – о нейтральном или безразличном. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

При этом почти треть респондентов заявили, что прекратили бы общение со своим знакомым, если бы оказалось, что тот является представителем сексуальных меньшинств. 45 процентов участников опроса сказали, что их отношение к такому знакомому никак бы не изменилось.

Опрос социологов показал, что наибольшую толерантность проявляет молодёжь в возрасте до 25 лет, жители крупнейших городов, люди с высшим образованием и хорошим достатком.

Предоставление равных прав лесбиянкам и геям поддержали 47 процентов россиян. Это самый высокий показатель за последние 14 лет исследований, отметили социологи. Почти столько же – 43 процента – выступили против.

Также выяснилось, что 45 процентов опрошенных не осведомлены о случаях насилия в России в отношении представителей ЛГБТ- сообщества.