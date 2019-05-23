56% россиян заявили об отрицательном отношении к ЛГБТ

Больше половины россиян (56 процентов) заявили о "скорее отрицательном" отношении к геям и лесбиянкам. Три процента сообщили о "скорее положительном" отношении и ещё 39 процентов – о нейтральном или безразличном. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
При этом почти треть респондентов заявили, что прекратили бы общение со своим знакомым, если бы оказалось, что тот является представителем сексуальных меньшинств. 45 процентов участников опроса сказали, что их отношение к такому знакомому никак бы не изменилось.
Опрос социологов показал, что наибольшую толерантность проявляет молодёжь в возрасте до 25 лет, жители крупнейших городов, люди с высшим образованием и хорошим достатком.
Предоставление равных прав лесбиянкам и геям поддержали 47 процентов россиян. Это самый высокий показатель за последние 14 лет исследований, отметили социологи. Почти столько же – 43 процента – выступили против.
Также выяснилось, что 45 процентов опрошенных не осведомлены о случаях насилия в России в отношении представителей ЛГБТ- сообщества.
- В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Правозащитные организации ООН, Евросоюза, США и других западных стран призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав. Доследственная проверка Следственного комитета результатов также не дала: уголовное дело возбуждено не было.
- Расследование, проведённое ОБСЕ в рамках так называемого "Московского механизма", подтвердило факт систематических массовых незаконных задержаний жителей Чечни, применения пыток к задержанным независимо от их возраста и пола, существования "секретных тюрем" и внесудебных казней.
- С 2013 года в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В качестве наказания за нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей.
- В рейтинге неприязненного отношения к представителям сексуальных меньшинств, составленном международной организацией ILGA-Europe, Россия заняла 46-е место из 49 стран Европы и Центральной Азии.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.