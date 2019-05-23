В Пскове закрыли дело задержанного на выставке "Сирийский перелом"

В Пскове полиция прекратила расследование административного дела в отношении активиста местного отделения партии "Яблока" Николая Кузьмина. Он был задержан 26 апреля во время одиночного пикета на выставке "Сирийский перелом". Кузьмин стоял за спинами выстроившихся на привокзальной площади Пскова военнослужащих с плакатом: "Тратьте бюджетные деньги на родные школы и больницы, а не на чужую войну".

По словам активиста, на днях его вызвали в отдел, где полицейские рассказали ему, что уже после возбуждения дела посмотрели записи с видеокамер вокзала и собственного служебного транспорта и пришли к выводу, что это не была массовая акция, а одиночный пикет, следовательно, закон не нарушен.

На выставке "Сирийский перелом" Николая Кузьмина с плакатом задерживал лично глава УВД Пскова Сергей Сурин. От отказывался объяснять активисту и журналисту Радио Свобода, за что именно задерживает Кузьмина. Активиста больше часа продержали в отделении полиции, отобрали плакат, отказались пускать защитника и не выдали протокол.

После объявления о прекращении административного дела Николай Кузьмин подал заявление в Управление МВД по Псковской области, где потребовал провести проверку действийй Сурина.

По мнению активиста, глава УВД Пскова неоднократно не соблюдал как закон о полиции, так и Уголовный кодекс России. "Надо ставить людей на место, независимо от того, начальник это или лейтенант. Закон должны соблюдать все", – сказал Кузьмин корреспонденту Радио Свобода..

Министерство обороны России в феврале 2019 года запустило поезд с оружием, захваченным, по утверждению ведомства, российскими военными во время боёв в Сирии. Он вышел из Москвы и направился по маршруту, включающему 60 населённых пунктов. Добравшись до Владивостока, поезд отправился обратно в Москву и прибыл туда накануне Дня Победы 9 мая