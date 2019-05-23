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На осуждённого по делу АБТО завели новое уголовное дело

Суд над участниками АБТО, 2012 год

На осуждённого по делу так называемой Автономной боевой террористической организации (АБТО) Богдана Голонкова завели новое уголовное дело за три месяца до освобождения.

Об этом сам Голонков написал в письме из хакасской исправительной колонии №35, где он отбывает наказание. Информацию изданию "Медиазона" подтвердили в пресс-службе местного управления Следственного комитета. Дело возбуждено по статье "дезорганизация деятельности исправительного учреждения".

В 2017 году Голонков отбывал наказание в соседней исправительной колонии №33. Находясь там, он свидетельствовал о пытках, применяемых сотрудниками единого помещения камерного типа по отношению к заключённым. Одного из них, по словам Голонкова, до смерти забили током. Правозащитники предполагают, что новое уголовное дело, заведённое на предполагаемого участника АБТО, может быть местью за рассказ о пытках.

О деле так называемой Автономной боевой террористической организации стало известно в 2012 году. Тогда на скамье подсудимых оказались десять молодых людей. Их обвинили в серии поджогов зданий ФСБ, опорных пунктов полиции, общежития для мигрантов и подготовке нескольких терактов. В частности, по версии следствия, 20 декабря 2009 года, в День сотрудников органов безопасности, активисты забросали бутылками с зажигательной смесью окна отдела ФСБ по Юго-Западному округу Москвы и выложили видео акции в интернет, озаглавив его "С днём чекиста, ублюдки!".

По делу АБТО Богдан Голонков получил девять с половиной лет колонии общего режима.

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