СМИ узнали о выдвижении зятя Рыболовлева в президенты Уругвая

Зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева намерен участвовать в президентской гонке в Уругвае. Об этом сообщили местные СМИ, информацию позже также подтвердили источники Forbes, "Ведомостей" и "Интерфакса".

Зять Рыболовлева – уругвайский предприниматель Хуан Сартори. В 2015 году он женился на дочери российского миллиардера Екатерине. В уругвайских выборах Сартори будет выдвигаться от консервативной Национальной партии. Для того чтобы стать её официальным кандидатом, ему нужно сначала одержать победу на праймериз. Голосование членов Национальной партии запланировано на 30 июня, на нём у зятя российского миллиардера насчитывается еще пять соперников.

Кандидат Хуан Сартори обещает создать в Уругвае 100 тысяч новых рабочих мест, изменить монетарную политику правительства и бороться с кумовством в политике, говорится на его официальном сайте.

С Екатериной Рыболовлевой Сартори познакомился во время учебы в Лозанне, пишет Forbes. Пара поженилась в 2015 году на острове Скорпиос, который Рыболовлева купила в 2013 году на деньги отца у внучки Аристотеля Онассиса Афины, сообщает издание. В семье двое детей, которые вместе с отцом и матерью проживают в Уругвае.