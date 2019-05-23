МВД планирует внести в базу ДНК данные более пяти миллионов россиян

МВД России предложило существенно увеличить федеральную базу ДНК. В ведомстве разработали законопроект, расширяющий перечень лиц, чья геномная информация должна быть внесена в неё в обязательном порядке.

В настоящий момент обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осуждённые к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности. В МВД хотят, чтобы на ДНК-учёт были поставлены все осуждённые, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении любых преступлений.

Сейчас массив государственной базы ДНК составляет менее полпроцента населения России. В ведомстве планируют увеличить его к 2021-му году до трёх с половиной процентов, что соответствует данным примерно пяти миллионов человек.

По мнению первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Сергея Сыромятникова, это будет "способствовать наиболее оперативному раскрытию преступлений, а также их профилактике".

Сыромятников при этом подчеркнул, что для реализации законопроекта понадобятся дополнительные бюджетные средства в размере 8 миллиардов рублей. По его словам, итоги совещания в министерстве финансов, которое прошло во вторник, дают "основания полагать, что проект будет согласован Минфином и внесён в правительство".