В Москве не согласовали акцию против климатической катастрофы

Власти Москвы не согласовали массовый пикет против глобальных изменений климата и ухудшения экологической ситуации в России и в мире. Активисты Fridays For Future хотели провести его 24 мая на площади Сретенских ворот у памятника Крупской. До этого им отказали в проведении шествия по бульварам и Парку Горького.

В ответе префектуры заявителям предлагают устранить нарушения в документах. Организаторы акции Fridays For Future заявляют, что подадут новое уведомление после 24 мая, а пока активисты будут проводить одиночные пикеты в центре Москвы.

"Мы решительно заявляем, что хотим воспользоваться своим конституционным правом на свободу собраний", – говорится в сообществе акции в социальной сети ВКонтакте.

Активисты хотят обратить внимание жителей Москвы на загрязнение окружающей среды, которое, по их мнению, приведёт к глобальной климатической катастрофе. Они, в частности, требуют оснастить предприятия системами очистки, ввести общественный контроль на объектах, способных навредить окружающей среде, и пересмотреть нормы загрязненности в городах.