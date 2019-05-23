Зеленский не станет вести переговоры с РФ и рассмотрит петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией. Он заявил об этом на конференции, посвященной высоким технологиям. Выступая на форуме в Киеве, Зеленский назвал Россию агрессором.

Ранее глава президентской администрации Андрей Богдан заявил, что украинские власти могут провести референдум о мирных переговорах с Москвой. По его словам, вопрос отношений с Россией должен решать народ Украины, а не только президент. Сегодня Зеленский пояснил, что возможный референдум не будет иметь законодательной инициативы, но позволит выяснить мнение граждан. Кремль назвал этот шаг внутренним делом Украины.

Тем временем электронная петиция за отставку президента Украины набрала более 30 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. Это означает, что теперь глава государства обязан её рассмотреть.

Автор петиции Максим Безрук пишет, что Зеленский шёл на выборы без конкретных обещаний, а первые действия на посту разочаровали избирателей. Автор петиции также назвал голосование за Зеленского на выборах протестным. "Вы не имеете поддержки 73 процентов избирателей", – отмечается в документе.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во втором туре выборов он набрал более 73 процентов голосов избирателей и одержал победу над тогдашним президентом Петром Порошенко.