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Россия обыграла США в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Российские болельщики на стадионе в Братиславе

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Сборная России по хоккею одержала победу над сборной США в ¼ финала чемпионата мира со счетом 4:3. Шайбы забросили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

Россияне гарантировали себе выход в полуфинал. Он пройдёт 25 мая.

83-й чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице. Впервые с 1994 года в соревнованиях принимала участие сборная Великобритании. Британцы одержали единственную победу в семи матчах над сборной Франции.​

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