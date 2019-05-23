Россия обыграла США в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала победу над сборной США в ¼ финала чемпионата мира со счетом 4:3. Шайбы забросили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

Россияне гарантировали себе выход в полуфинал. Он пройдёт 25 мая.

83-й чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице. Впервые с 1994 года в соревнованиях принимала участие сборная Великобритании. Британцы одержали единственную победу в семи матчах над сборной Франции.​