Спустя три года СК проверит заявление о поджоге дома жителя Чечни

Следственный комитет Чечни начал проверку заявления о преследованиях жителя региона за жалобу Владимиру Путину. Комитет против пыток подавал его ещё три года назад.

Житель села Кенхи Шаройского района Рамазан Джалалдинов обратился к правозащитникам в мае 2016 года. Он рассказал, что после публикации в интернете нескольких видеообращений к президенту России о тяжёлой ситуации в селе и чиновничьем произволе ему сначала поступили угрозы от сотрудников полиции, а затем неизвестные люди в масках сожгли его дом.

Кроме того, жену и дочерей Джалалдинова полицейские доставили в ОМВД по Шаройскому району, где подвергли их пыткам с целью заставить повлиять на Рамазана, чтобы тот, в свою очередь, удалил видео из интернета. После этого семью Джалалдинова вывезли на границу с Дагестаном и оставили на дороге без денег и тёплых вещей, сказав, что у них больше нет дома.

Юристы Комитета против пыток обратились тогда в Следственный комитет по Чечне, но следователь Адлан Лепиев не зарегистрировал заявление о преступлении, сославшись на то, что дело исследуется в рамках "другой проверки".

В 2019 году правозащитникам удалось получить материалы, из которых стало ясно, что никаких проверок не проводилось вообще. Тогда Комитет против пыток обратился к руководству СК, и в конце апреля 2019 года проверка наконец была начата.