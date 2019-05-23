Интерпол раскрыл сеть педофилов в даркнете

Интерпол раскрыл сеть педофилов, действующих в теневом сегменте интернета – даркнете. В рамках расследования арестованы девять человек в Таиланде, США и Австралии. Следствие ведётся в 60 странах мира на протяжении двух лет.

Спасены 50 детей. Самой младшей жертве было 15 месяцев. Всего сексуальному насилию подверглись более 100 детей. Их личности устанавливаются.

Детские порно выкладывались в даркнете на сайте, который имел 63 тысячи подписчиков. Главного администратора сайта арестовали власти Таиланда в начале прошлого года. Его признали виновным в насилии над 11 детьми и приговорили к 146 годам тюрьмы. Осуждённый заманивал детей в свой дом, предлагая им угощение, бесплатный интернет и игры.

В Австралии арестован подвергший сексуальному насилию 15-месячного ребёнка. Злоумышленника приговорили к 40 годам лишения свободы. Это самый длительный тюремный срок за педофилию в Австралии. Осуждённый признал вину по 50 эпизодам с 11 младенцами.

Даркнет - неконтролируемая скрытая часть интернета, недоступная обычным поисковым системам. Доступ сайтам даркнета осуществляется через специальные браузеры, которые передают зашифрованные сообщения через несколько серверов и маскируют местоположение пользователя.