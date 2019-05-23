Партия ПАРНАС объявила о намерении провести референдум

Партия ПАРНАС запускает кампанию по проведению федерального референдума. Об этом сообщает пресс-служба партии. Гражданам предложат высказаться о возврате прямых муниципальных выборов, об отмене муниципального фильтра и решения по пенсионному возрасту, а также о вынесении на местные референдумы вопросов о строительстве предприятий по переработке мусора.

В партии заявили, что собрание региональной инициативной подгрупы намечено на 25 мая в Москве.

Согласно законодательству, заявку на проведения референдумов одобряет Центризибирком. В прошлом году вынести на обсуждение вопрос о пенсионном возрасте не удалось ни одной из инициативных групп.

Последний раз плебисцит в России проходил 12 декабря 1993 года – в частности по доверию тогдашнему президенту Борису Ельцину. Россиянам референдум запомнился лозунгу "Да-Да-Нет-Да". Так призывали голосовать по четырём вопросам сторонники Ельцина.