США выдвинули дополнительные обвинения Ассанжу

Соединённые Штаты предъявили Джулиану Ассанжу дополнительные обвинения по 17 пунктам. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, основателя WikiLeaks обвиняют в незаконной публикации секретных материалов, а также в сговоре с целью компьютерного взлома.

До сих пор Вашингтон собирался судить Ассанжа только за попытки взлома компьютерной сети Пентагона. Новые обвинения могут привести к более суровому наказанию в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США.

Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. В апреле эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 недель за нарушение условий освобождения под залог. Кроме того, суд рассматривает дело о его экстрадиции в США, где его обвиняют в незаконном доступе к секретной информации. О намерении требовать выдачи Ассанжа также заявила Швеция.

Ассанж всегда заявлял, что опасается именно экстрадиции в Соединённые Штаты, где, по его словам, ему могут предъявить более серьёзные обвинения.

В WikiLeaks считают возобновление дела в Швеции результатом "политического давления".