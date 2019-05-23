Россия не дала визу бывшему помощнику госсекретаря США

Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщает "Коммерсант". Источники издания в российском МИДе сообщили, что Нуланд находится в "чёрном списке", составленном в ответ на персональные санкции США в отношении российских граждан.

Нуланд запрашивала российскую визу для участия в закрытой международной конференции в Москве.

"Коммерсант" пишет, что в отличие от американского "чёрного списка", российский в полном объеме нигде не публиковался. Американцы могут узнать о запрете въезда в Россию уже после подачи документов на визу.

Издание напоминает, что российские официальные лица критически относились к деятельности Нуланд с момента её назначения на пост помощника госсекретаря в 2013 году. Наибольшую известность в России она приобрела после поддержки участников Евромайдана на Украине в 2014 году. В начале мая бывший помощник госсекретаря на слушаниях в Конгрессе высказалась за ужесточение санкций в отношении России.