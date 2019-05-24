Спикер Палаты представителей: Трамп стремится спровоцировать кризис

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на совещании с коллегами - демократами высказала мнение, что президент Дональд Трамп хотел бы, чтобы Палата представителей подвергла его импичменту, а Сенат затем признал бы невиновным в совершении проступков, заслуживающих смещения с должности.

Как сообщил в четверг телеканал NBC News со ссылкой на источники, Пелоси охарактеризовала попытки Трампа спровоцировать кризис как ”вредоносные”. На совещании она подтвердила намерение и далее следовать центристским курсом: с одной стороны, не запускать процедуру импичмента как чрезмерно конфронтационную, с другой — через организацию самых разных слушаний сохранять максимальное давление на президента с тем, чтобы принудить его к сотрудничеству с законодательной властью. ”Сегодня совершенно ясно, что президент препятствует правосудию, отказывая Конгрессу в праве расследовать его финансы и лишая избирателей возможности узнать о них всю правду”, - заявила Пелоси.

Накануне Пелоси и ее однопартиец лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер пришли на встречу с президентом в Белом доме, чтобы обсудить детали широкомасштабного плана капиталовложений в модернизацию объектов инфраструктуры, но Трамп, по словам спикера, ”устроил истерику” и ”выскочил из комнаты”, заявив, что ни о чем содержательном не будет с ними говорить, пока они не прекратят преследовать его самого и его людей своими повестками.

Трамп на импровизированной пресс-конференции в Белом доме заявил, что его возмутили слова спикера о том, будто он повинен ”в сокрытии нарушений закона”. Пелоси считает, что больше всего президента США возмущает отказ демократов от сценария с импичментом.