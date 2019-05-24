Сериал "Слуга народа" с Зеленским стал недоступен на Youtube

Сериал, в котором главную роль сыграл новый президент Украины Владимир Зеленский, стал недоступен на сервисе YouTube. Представитель студии "Квартал 95", создавшей сериал, Сергей Пушкин сообщил, что это временная мера и доступ будет возобновлен после урегулирования юридических вопросов. Какие именно юридические вопросы нужно урегулировать, он не уточнил.

Сейчас "Слуга народа" недоступен на сервисе не только российским зрителям, но и всей аудитории Youtube, однако его можно посмотреть на сайте украинского телеканала "1+1", пишут "Ведомости".

Именно на этом канале в ноябре 2015 года состоялась премьера сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. По сюжету учитель истории был избран президентом Украины, после того как его монолог о власти опубликовали в сети. На посту он пытается разобраться с коррупцией и олигархами.

В третьем сезоне, премьера которого состоялась 27 марта, за несколько дней до голосования на выборах президента Украины в реальной жизни, многие зрители увидели политическую сатиру на оппонентов Зеленского на выборах. Правда, его герой к началу событий этого сезона оказывается в тюрьме.

После избрания Зеленского президентом Украины "Партию решительных перемен", от которой он выдвигался на выборы, переименовали впартию "Слуга народа" — в честь сериала, который стал одним из самыхуспешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 миллионов зрителей, а на официальном YouTube-канале студии "Квартал 95" – 98 миллионов человек. В 2017 году права на его показ купил Netflix.

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