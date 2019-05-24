В Москве умерла историк-медиевист Наталия Басовская

В Москве умерла советский и российский историк, специалист по истории средних веков Западной Европы Наталия Басовская. Об этом ТАСС сообщил ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов.

Басовской было 78 лет. Она умерла после продолжительной болезни. По словам Безбородова, в сентябре прошлого года состояние её здоровья стало ухудшаться "очень заметно". Прощание, по предварительным данным, состоится 27 мая.



Наталия Басовская – доктор исторических наук, профессор. Она занималась проблемами истории международных отношений в Западной Европе XII–XV веков, политической истории Англии и Франции. Басовская – автор более 150 работ, среди которых "Экономические интересы английской короны в Гаскони в конце XIII – начале XIV вв.", "Проблемы Столетней войны в современной английской и французской историографии", "Политическая борьба в Англии и Франции первой половины XV в. и Столетняя война" и другие.

Начиная с 1970-х годов Наталия Басовская как историк выступала в теле- и радиоэфире. Наибольшую известность ей принесли исторические передачи "Не так" и "Все так", которые она вела на "Эхе Москвы" вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым.

В январе 2018 года Басовская была гостем программы Радио Свобода "Культ личности".