Глава поселения в Карелии отправил республиканским властям кукиш

Глава поселения в Карелии Анатолий Папченков отправил республиканским властям кукиш в знак протеста против упразднения населённых пунктов.

Правительство Карелии назначило на 29 мая совещание с органами местного самоуправления, на котором предполагалось обсудить изменение статуса муниципальных образований республики. К этому совещанию исполняющий обязанности республиканского министра экономического развития и промышленности Дмитрий Кислов разослал по районным администрациям письмо с просьбой предоставить предложения по перечню населенных пунктов, которые "целесообразно упразднить в целях оптимизации расходов бюджетной сферы".

В ответ на это Папченков прислал в районную администрацию кукиш и попросил передать этот ответ в республиканское министерство экономического развития и промышленности.

"Меня это письмо просто возмутило, – рассказал Папченков корреспонденту Радио Свобода. – Когда президент страны ставит задачу по заселению Дальнего Востока, правительство Карелии занимается тем, что упраздняет населенные пункты".

По словам Анатолия Папченкова, в Кедрозерском сельском поселении стоит вопрос о возрождении деревень, однако этому препятствует действующее законодательство. В частности, как сообщил глава поселения, местные жители хотели вернуть на карту Кондопожского района деревни Кедрозеро и Колгостров. Однако выяснилось, что по действующему республиканскому законодательству им необходимо провести опрос населения всего муниципального образования, чтобы выяснить, не возражает ли оно против появления двух новых населенных пунктов, поскольку это может отразиться на финансировании поселения.