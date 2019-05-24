В Марий Эл девятиклассник ударил депутата от "Единой России"

В поселке Юрино в Марий Эл выпускник во время "последнего звонка" ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову. В пресс-службе управления МВД по республике РИА Новости сообщили, что в связи с инцидентом проводится проверка.

Как рассказал изданию "PROГород" очевидец событий по имени Георгий, 23 мая во время выступления депутата на линейке по случаю "последнего звонка" из толпы выбежал выпускник и ударил чиновницу по голове. Школьника сразу же повалили на пол, а затем вывели из зала. Вахитова со слезами на глазах закончила свою речь, добавил собеседник издания. По его словам, выпускник ударил депутата от "Единой России", так как был недоволен тем, в какой партии она состоит.

В районном отделе образования сказали РИА "Новости", что применять меры к ученику девятого класса, ударившему депутата, не будут, так как ребенок – инвалид.