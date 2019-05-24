Первый блин – комиком. Зеленского критикуют за неформальность

Первое публичное выступление Владимира Зеленского в новом качестве состоялось в Киеве на форуме инноваций iForum-2019. Сам президент в Facebook обозначил тему своего послания так:

Главный месседж моего выступления на iForum – современная Украина ХХІ века возможна только вместе с вами!

Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим командам и сообществам, предлагайте свои стартапы, проекты и реформы.

Однако множество зрителей услышали и увидели вовсе не это: выступление новоизбранного президента, полное разговорных выражений, разошлось на цитаты и стало темой для пародий.

​Наталья Бухалова

сбивчивая риторика зе на iforum:

- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня

- чуваки

- технологичная технологичность

- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться

- у нас много факапов

- великобританцы

- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)

- надо идти к дронам

- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО

- факинг отрасль

- это к делу не имеет никакого значения

- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)

- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий

- спасибо, люди

Александр Деркач

Кроме дорог и инфраструктуры, которой у нас нету, ми будем развивать дроны,а не гиперлупы (с)

Я не обещаю вам построить 1000 заводов Тесла (с)

Старушка Великобрітанія провела эксперимент - одну неделю прожила без угля, значит, мы сможем от него отказаться совсем и у них нету Роттердам плюс или мінус (с)

Електрификация страны - наше фсё!

Дмитрий Чекалкин

И чего вам не понятно? Вполне же связная речь! "Чуваки, у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня, поэтому мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться! А людей, которые нам мешают, надо назвать "ЧТО" - это же факинг отрасль! Да, у нас много факапов, но технологичная технологичность говорит, что надо идти к дронам. Хотя это к делу не имеет никакого значения, но мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить. Я покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий, такой же, как старушка Великобритания.

Спасибо, люди, а так же великобританцы!

То, что Владимир Зеленский назвал Великобританию "старушкой", вызвало недоумение у британского посла в Украине Джудит Гоф.

Многие комментаторы считают, что манеры Зеленского не соответствуют посту, который он теперь занимает.

​Валерий Иванов

Юморина? Прожектор Перис Хилтон? Больше всего похоже на выступление О.Бендера в Васюках.

Юлия Пасова

Остался верен себе! Шутки-прибаутки! Как все это будет выглядеть на каких-нибудь серьёзных международных саммитах!

Владимир Самойленко

В общем, человека из клоунады вывезли, но клоунаду из человека...

Елена Самойленко

Как редактор я смеялась, а как гражданка Украины - плакала.

Юлия Азизова

Хотели сериал "Слуга народа", а получили "Володька, не позорь меня"

Татьяна Петришина

Президент - не частное лицо, а государственный деятель, лицо страны. За ним следять миллионы глаз и объективов, ловят каждое движение, слово, мимику. Имидж страны зависит от его поведения. А эта дикая бесшабашность позволена разве что подростку или дружкам на вечеринке. Надо быть сдержанным и деловым, а не куражиться, как на сцене.

Наталья Микольская

Употребление - дважды - английских слов с корнем f@ck и, часто, «бла-бла-бла». Это потому, что кому-то кажется, что все в [IT-]секторе используют ругательные слова, или чтобы показать свое отличное владение английским?

Дмитрий Гурин

Еще месяц и образ Президента как отца народа будет сломан навсегда.

Зеленскому ставят в пример премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который тоже держится неформально, однако остается при этом в рамках протокола.

Григорий Моднов

Понятно, в кого Зеленский пытается играть как публичный политик. И на мой взгляд, ему стоит поучиться балансу при подаче у Джастина Трюдо. Канадец смотрится убедительней и делает легкие акценты, а не жирные мазки, как сейчас Зеленский. Само же выступление очень яркое, иного и не может быть у стендап комика.

Другим непосредственность Зеленского нравится.

​Валентина Вересович

Отличное выступление: живой, эмоциональный, настоящий.

Виктор Федосюк

Выглядит, конечно, живее и свежее классических политиков. Основной месседж - «мы все сделаем, пока они только говорят».

Артем Лапатанов

Речь у него не номенклатурная. Она и не может быть таковой.

Главный посыл же был в конце — "Мы открыты к идеям. Присылайте!".



Мне кажется, что это самое важное — суть, а не форма.

Вадим Фульмахт

Посмотрел выступление Зеленского на iForum исключительно потому, что даже в моей зачищенной ленте довольно много стенаний, мол, ужас-ужас.

Ну да, косноязычный слегка, оговорки, "старушка Великобритания", "великобританцы", "чуваки" и т.п.

Если не заучивать речи, и без специальной тренировки - это обычное дело.

Между прочим, "великобританцы" - это существующий термин, можете проверить, хотя мне тоже слух режет.

Однако. На фоне пафосной, напыщенной трескотни "лучшего оратора в истории" - это "разрыв эпохи" (с), чему я искренне рад.

Если Зеленский покончит с красными ленточками, молебнами, армовирной патетикой и партсобраниями, а все к тому идет, это большой плюс.

Макс Кузнецов

Молодец он. Говорит на одном языке с аудиторией - и я не про русский сейчас.

То, что Зеленский выступал на родном для себя языке, тоже навлекло на него критику, хотя есть и комментаторы, которые его в этом поддержали.

Кирилл Шулика

Новый президент Украины на IT форуме на русском языке... Готовьтесь, это тренд!

Дмитрий Раймов

Выступление на iForum Зеленского.

Из хорошего - на русском языке. Это сигнал, что не важно на каком языке ты говоришь и думаешь, если ты развиваешь страну.

Конечно, лучше было строить на двух языках. Я бы так сделал.

В кулуарах говорили на двух языках. И все друг друга понимали.

Возмутились лишь те, кто сидел дома и думает, что, сидя на диване, он изменит страну.

Ну хоть не мешает.

Хотя я понимаю их опасения. Они боятся отмены закона. А я выступаю за правовую оценку его на соответствие Конституции.

Андрей Шкиль

Выступление Зеленского на iForum по-русски - это утверждение, что по-украински умные люди в Украине не общаются?

Тарас Березовец

К сожалению, надо констатировать, что в лице Владимира Зеленского мы имеем законченного малоросса, который неспособен понять, какую великую страну ему на некоторое время отдал в руки Господь. Сегодня избранный президент выступал на iForum в Киеве, выступал по-русски, не беспокоясь, что он больше не частное лицо, а гарант соблюдения Конституции. Той самой, которую он присягнул почитать и оберегать. И где украинский отмечен как единственный государственный язык. Такого позора себе не позволял ни один из украинских президентов, включая Януковича. Это не просто позор, это унижение нации.

Андрей Любка

После вчерашнего выступления президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 возникли два вопроса. Первый я задам сейчас, а второй - в конце этого текста. Итак, первый вопрос: это президент какой страны?

Меня возмутило, что президент Зеленский в рабочее время, при исполнении своих служебных обязанностей, грубо пренебрег прямой нормой Конституции Украины и выступал на русском языке. Вся речь президента Украины была произнесена на языке страны-агрессора. Разве это нормально? Надеюсь, что неравнодушные общественные деятели, политики уже готовят судебные иски по этому поводу, а правоохранительные органы отреагируют на нарушение гарантом Конституции непосредственных требований Основного Закона.

Другие отмечают, что Зеленский при этом употребил слово "агрессор" в качестве синонима названия России, когда говорил о системах электронного правительства.

Спорят и о том, стоит ли президенту Украины сейчас отдавать приоритет инновациям в сфере высоких технологий: для кого-то это несомненный плюс, другим же кажется, что стране нужно решать более насущные проблемы.

Артур Вельф

Первое публичное выступление после инаугурации - на айтишном форуме. Это даёт надежду и даже наводит на мысли "а может, стоит начать думать о возвращении?" Посмотрю на дела и, если они не будут расходиться со словами, а мои дети смогут учиться в школе на английском, то, после того, как жена закончит учёбу в академии... чем чёрт не шутит?

Аркадий Бабченко

Всё. Я понял, кого он мне напоминает. Конечно, никакой не Путин.

Воланчик.

Чистой воды.

Айфончик. Медведимка.

Тот тоже, когда его на трон посадили, начал такую ахинею нести... Переводить время, бороться с часовыми поясами, переименовывать милицию в полицию, делать - та-дам! - электронное правительство. И прочую совершенно оторванную от реальности благочинную ахинею. Разговоры про либерализм тоже, ага.

Предложил штрафовать за нарушение ПДД на 500 тысяч.

Ну, то есть, чувак реально жив в каком-то своем мире, где пять тысяч, пятьдесят тысяч, пятьсот тысяч - суммы одного порядка. Он просто не понимал, сколько это - пятьсот тысяч.

И вот когда я в воюющей дотационной стране слышу про либертарианство и электронное правительство - дежа-вю полное.

Я понимаю, что человек тоже живет в своем мире, совершенно оторванном от реальности, в котором все хорошо. И единственное, чего в этом мире не хватает уже до полного кайфа - удобства нажимания кнопочек на айфоне.

Владимир Александрович.

Вы дороги в своей стране видели, стесняюсь спросить?

Не, я, безусловно, только за. И за электронное правительство. И за либертарианство. И за прочие замечательные идеи, которые, видимо, очень органично смотрятся и обсуждаются на вилле - где там, в Испании, чи в Италии. В Испании дороги реально лучшие в Европе. И на этих дорогах действительно можно порассуждать о либертарианстве и всеобщем электронном правительстве.

Но в нашем реальном мире...

Дороги и пенсии, Владимир Александрович.

Пенсии и дороги.

В голове у вас сейчас должно быть именно это.

А не кнопочки. И даже не лифты.

О том, что в качестве идеологической основы партия Зеленского избрала либертарианство, стало известно накануне из интервью представителя Зеленского в верховной Раде Руслана Стефанчука. Что при этом имелось в виду, пытаются понять как те, кто услышал этот термин впервые, так и те, кто давно причисляет себя к либертарианцам.

Игорь Шевченко

Очень надеюсь, что Руслан Стефанчук погорячился с либертарианством, либо ошибся с термином.

Например, либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда. Также, одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев — неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции либертарианства — является требование полной легализации всех или большинства наркотиков. (Википедия).

Классический либерализм и, тем более, либертарианство - это антинародные политические теории, ведущие к обеднению и социальной незащищенности большинства населения.

Социальный либерализм больше подходит политической партии с названием "Слуга Народа".

Владимир Попов

> Энтео называет себя либертарианцем

> "да кем угожно пусть себя зовет, это ничего не значит"

> Зеленский (вернее не он сам) что-то там про либертарианство

> Ррряяя, на Украине получилось!

А в чем либертарность Зеленского?

Владимир Золотарев

когда твой враг называется тобой

Анкап Тян

...Никаким убеждённым либертарианцем Зеленский, конечно, не является, он очевидный популист, который пытается угадать запрос целевой аудитории, чтобы получить максимальную поддержку.

В чём я вижу заслугу Золоторёва, Балашова, Юровского и даже не к ночи будь помянутого Шерстнёва? В том, что они, и многие ещё другие украинцы, настолько громко и убедительно транслировали либертарианскую повестку, что популист Зеленский поверил: вот это и есть народный запрос, за него-то я и ухвачусь. Зеленский, не имеющий собственной выраженной программы — это усилитель чужой повестки. Да, его микрофон захватывает шумы вместе с сигналом, вносит собственные искажения, а потом выдаёт на публику нечто, близкое к какофонии. Но он привлекает внимание к самой либертарианской доктрине, а дальше заинтересованным людям уже можно приседать на уши и объяснять, что налоги это грабёж, государство это бандит, а анкап работает вот так вот, берите и пользуйтесь.

Впрочем, некоторые сторонники либертарианства новость приветствуют.

Павел Дуров

Рад, что партия нового президента Украины выбрала либертарианство в качестве идеологии. У меня хорошее чувство относительно будущего Украины.



В целом, у стран бывшего СССР огромный потенциал. Особенно перспективны места с прогрессивной налоговой политикой. Нулевой корпоративный налог и электронное гражданство в Эстонии. Уникальная простота налогового и визового режима в Грузии. Такого рода вещи делают страны интересными для бизнеса.

В Сети еще не схлынула предыдущая волна критики в адрес Зеленского, которая поднялась в связи с роспуском парламента и после того, как глава президентской администрации Андрей Богдан в эфире украинского телеканала 112 заявил, что вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией может быть вынесен на всенародный референдум.

Михаил Юдовский

Резво начал. С момента инаугурации: распустил Верховну Раду (по Конституции имеет право); предложил снести всю силовую верхушку Украины (предложить - имеет право). Сподвиг к тому, что премьер ушел в оставку (думаю, остальное правительство недолго задержится). Назначил Богдана (бывшего адвоката Коломойского) главой администрации президента (незаконно, потому что Богдан был в свое время люстрирован); готовит референдум о переговорах с РФ по вопросам Донбасса. Мне казалось, что вопросы о переговорах решает Верховный Главнокомандующий и СНБО Украины, который он возглавляет.

Просто привожу факты.

Но, по-моему, он продолжает играть в сериале.

Айдер Муждабаев

Я не о личностях, а о том, как быстро меняется сам воздух в стране, и как быстро мы привыкаем. Это то, что в Европе, хоть и не дошедшей до такой демократии, называется «реалполитик». Вы могли себе представить из уст любого человека, лояльного Порошенко, самого мелкого, самого коррумпированного, самого глупого, самого «ватного», предложение провести референдум о переговорах с Россией? Я могу себе представить, что бы творилось в обществе, в СМИ, в лентах у ЛОМов, в Раде месяца два назад. А теперь это норма из самых высокопоставленных уст. Вдыхайте.

Владимир Вятрович

Референдум о переговорах с Россией - это украинский брекзит. Тольки перед Украиной встанет угроза выхода не из международного сообщества, а из собственной сущности.

Александр Морозов

Роспуск Рады - это прекрасная идея, а вот референдум, по-моему, это смертельная для Зеленского идея. Понятно, что все люди "за мир во всем мире". Чтобы убедиться в этом не требуется референдум. Вопрос в том, какие политические последствия и бонусы возникают из результатов референдума. То есть "на что мандат" возникает из референдума? Команда Зеленского очень мудро использует тактику "искусственного офсайда", как это уже было видно по избирательной компании. И с этим референдумом она, видимо, рассчитывает выбежать из штрафной площадки, чтобы там остался один Путин. И можно будет сказать: смотрите, наш народ - за мир, а Кремль ничего не делает. Давайте перезапустим какой-нибудь "минский процесс" или новый международный консорциум создадим, или еще что-то, или поддержим план Сайдика (ОБСУ). Ничего этого не будет, разумеется. Но Зеленский "переведет стрелки" на Путина и тот "юго-восток", который его поддержал, будет сидеть тихо.

По-моему, это опасное заблуждение и недооценка обратной стороны этого референдума. Политически результаты референдума развертываются только в пользу Кремля. Поскольку у всех сил, которые хотят играть в пользу Кремля возникает очень сильное "плечо": законы Рады о евроинтеграции и НАТО сразу вступают в противоречие с результатами референдума. Причем, этот референдум будет подпитывать пророссийскую оппозицию еще 40 лет. Примерно, как горбачевский референдум о сохранении СССР.

Впрочем, вскоре Зеленский уточнил, что такой референдум не будет иметь законодательной силы - и если его проведут, то только для того, чтобы "услышать мнение всех граждан". Российские патриоты, кажется, несколько разочарованы.

Так или иначе, тема Украины, похоже, не скоро уйдет с первых полос российских газет и с федеральных телеканалов.

Константин Калачев

Открыл Яндекс-новости. Закрыл Яндекс-новости. Так же нельзя. По цитируемости в российских СМИ президент Украины с большим отрывом обходит президента России. В соц.сетях Зеленский просто безальтернативен. Мы в какой стране живем?