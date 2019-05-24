Находящийся с визитом в Новосибирске министр культуры России Владимир Мединский отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о пентхаусе своей жены за 200 миллионов рублей.



Журналисту местного издания "НГС.Новости" чиновник не дал задать вопрос до конца, сообщив, что не хочет говорить об этом, и добавил "потом как-нибудь всё скажем".

Накануне Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждал, что супруга министра культуры России Владимира Мединского стала собственником 300-метрового пентхауса в Москве.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что стоимость этой недвижимости не менее 200 миллионов рублей. По его мнению, семья Мединского не может позволить приобрести такую квартиру, поскольку "не имеет достаточных легальных доходов".

В 2018 году министр задекларировал доход в 41,9 миллиона рублей для себя и 41 миллион для своей супруги. В 2017 году его жена, согласно декларации, заработала 36 миллионов рублей. В 2016 — 43 миллиона.