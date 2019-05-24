Диссертация "дочери Путина" посвящена борьбе с тошнотой

В институте механики МГУ в пятницу проходит защита кандидатской диссертации Катерины Владимировны Тихоновой, предполагаемой дочери президента России Владимира Путина. Тихонова известна как руководитель фонда "Иннопрактика", миссия которого заявлена как "содействие росту национального человеческого капитала как одного из основных элементов инновационной экономики России".

"Иннопрактика" разрабатывает проект "Технологической долины МГУ", который увеличит площадь Московского университета более, чем вдвое. Один из двух научных руководителей диссертации Тихоновой –​ ректор МГУ Виктор Садовничий. 23 мая он получил из рук Путина орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

В кулуарах церемонии он рассказал корреспонденту газеты Коммерсант, что когда-то получил в этом же Екатерининском зале Кремля орден Трудового Красного Знамени за создание тренажера, имитирующего невесомость и помогающего адаптации к ней космонавтов. Он заявил, что работа Тихоновой – новый шаг в этом направлении и предрек ей "блестящую защиту".

О чем диссертация Катерины Тихоновой

Диссертационная работа Катерины Тихоновой называется "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов" и представлена к защите по специальности "теоретическая механика". Речь в ней идет о расстройствах вестибулярного аппарата человека (например, таких, как морская болезнь или "укачивание" в транспорте) и о том, как с ними бороться.

Навигационная система человека и многих других животных включает биорецепторы углового движения, которые реагируют на повороты головы - у нас эти рецепторы, собственно, вестибулярный аппарат, расположены во внутреннем ухе. Вестибулярный аппарат можно рассматривать как единый биологический сенсор, который на входе получает информацию о движении, а на выходе выдает электрические сигналы для дальнейшей обработки в нервной системе. Хотя этот сенсор - часть биологического организма, можно построить его математическую модель, которая на сухом теоретическом языке описывает его работу. Это было сделано в ряде работ научного коллектива под руководством Виктора Садовничего – академика РАН, ректора МГУ и одного из двух научных руководителей Тихоновой. Такая модель нужна, чтобы корректировать работу сенсора и, например, помогать космонавтам адаптироваться к условиям невесомости.

Тихонова в своей работе дополнила биофизическую модель вестибулярного аппарата и предложила метод коррекции его работы. Проблемы – такие, как морская болезнь – начинаются, когда информация вестибулярного сенсора входит в противоречие с данными других чувств, например, с визуальным восприятием. Но организм можно обмануть, скорректировав выходные данные вестибулярного аппарата. Один из способов воздействия на вестибулярный аппарат человека известен давно - это технология GVS (гальванической вестибулярной стимуляции), слабые разряды тока, которые подаются на прикрепленные к голове электроды. Однако, этого мало, нужен еще и алгоритм, описывающий, как именно подавать разряды в зависимости от реального движения человека так, чтобы “обманутый” вестибулярный аппарат посылал сигналы, соответствующие сигналам других органов чувств? Такой алгоритм и предложила Тихонова – здесь как раз и пригодилась теоретическая модель вестибулярного сенсора. На практике это может использоваться так: на шлеме космонавта установлены датчики движения, по их данным алгоритм сообщает, как подавать разряды на электроды, надетые на голову космонавта под шлемом, в итоге мозг получает скорректированные сигналы вестибулярного аппарата и космонавт меньше страдает от головокружения и тошноты, лучше способен фокусировать взгляд на предметах.

В автореферате диссертации Тихонова утверждает, что ей “разработан план эксперимента и реализован космонавтом к.б.н. С.Н. Рязанским в рамках образовательной программы на орбите”. Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский - один из оппонентов на защите Катерины Тихоновой.

Этой тематикой Тихонова в составе научной группы под руководством Садовничего и Александрова занимается достаточно давно

В своей диссертации Тихонова ссылается на несколько научных работ, в которых она числится в числе соавторов – всегда с одним из двух или с обоими научными руководителями (второй из них – профессор, известный ученый-механик Владимир Александров). Работы были опубликованы в 2013-2018 годах, многие в Вестнике московского университета, но как минимум одна статья вышла в издании IMA Journal of Mathematical Control and Information с достаточно высоким импакт-фактором 1.358.

Дипломная работа Тихоновой под названием "Автоматическая коррекция стабилизации взора", то есть по той же тематике, была защищена в МГУ в 2011 году, ее руководителями были те же Александров и Садовничий.

В 2013 году МГУ оформил патент на “Устройство автоматической коррекции установки взора человека при визуальном управлении движением в условиях микрогравитации”, среди авторов изобретения - Садовничий, Александров и Тихонова.

Работа Тихоновой выполнена на кафедре прикладной механики и управления механико-математического факультета МГУ, ее заведующий – профессор Владимир Алексадров. Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян рассказал Радио Свобода, что тематика работы Тихоновой – традиционная для кафедры, ученые МГУ занимаются ей совместно с центром подготовки космонавтов ИМБП РАН (еще один из оппонентов Тихоновой, Инесса Козловская - главный научный сотрудник этого института), группа Александрова регулярно представляет доклады по этой теме на научных семинарах института механики. Ранее Александров заявлял в интервью, что Тихонова "прикреплена" к его кафедре и является "энтузиастом науки".

Самое необычное в диссертации Тихоновой – фигуры научных руководителей

Издание "Открытые Медиа" обратило внимание на то, что Виктор Садовничий и Владимир Александров в последние годы редко выступают в качестве научных руководителей диссертационных работ. Так, ректор МГУ за последние десять лет выступал в этом качестве только три раза (не считая Тихоновой). Дипломной работой Садовничий руководил только однажды – это был как раз диплом Тихоновой 2011 года. А Александров руководил соискателями научных званий еще реже - всего три раза (не считая Тихоновой) за последние 15 лет.

Катерина Тихонова защищает диссертацию, не окончив аспирантуру. Она защитила дипломную работу в МГУ, но какой именно факультет окончила - неизвестно. Ранее Тихонова училась в Санкт-Петербургском государственном университете на восточном факультете. Владимир Александров в интервью изданию Медуза в 2015 году заявил, что Тихонова обучалась в магистратуре под его руководством, но в аспирантуру поступать не стала. “У нее большая работа в ее центре [национального интеллектуального резерва]. Как я понимаю, очень тяжело одновременно находиться в жестких рамках аспирантуры. Но она занимается научной работой, мы вместе эксперименты проводим”, – заявил тогда Александров.