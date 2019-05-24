Центр ядерной физики в Сарове планирует закупить иконы со стразами

Федеральный ядерный центр экспериментальной физики в закрытом городе Саров планирует закупить иконы со стразами, книги и картины на сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщает издание "В городе N" со ссылкой на сайт госзакупок.

Ядерный центр планирует купить 76 икон православного святого Серафима Саровского со стразами, цена которых может доходить до 3710 рублей за штуку, и 90 триптихов Саровской пустыни, максимальная цена которых 7325 рублей. Также планируется купить два вида панно, цена которых может составлять 7871 и 14244 рублей за единицу. Среди других товаров книги-плакетки и пластиковые эмблемы.

Представители центра отказались комментировать цели закупки, заявив, что все это является сувенирной продукцией, сообщает "Новая газета".