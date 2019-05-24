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Синод ПЦУ запретил архиереям и клирикам баллотироваться в депутаты

Михайловский златоверхий собор Православной церкви Украины в Киеве

В Православной церкви Украины запретили архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти. Соответствующее решение было принято во время Синода, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Синод запретил выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Одновременно, архиереям и клирикам разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий. О какиох именно "исключительных случаях" идёт речь, не сообщается.

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