Синод ПЦУ запретил архиереям и клирикам баллотироваться в депутаты

В Православной церкви Украины запретили архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти. Соответствующее решение было принято во время Синода, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-служба ПЦУ.



Отмечается, что Синод запретил выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.



Одновременно, архиереям и клирикам разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий. О какиох именно "исключительных случаях" идёт речь, не сообщается.