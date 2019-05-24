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Археология.Будущее. Особенности национальной свалки: кто победит в «мусорной войне»?
19:01 - 19:31
Рожденные после СССР. Протест: радикальная мера или форма общения?
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Лицом к событию. Мы помним, с чего начиналось
Лицом к событию. Мы помним, с чего начиналось
Карикатура дня
24 мая
25 минут(ы) назад
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.