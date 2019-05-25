Родителей школьницы из Владивостока оштрафуют за съёмку в полицейской форме на последнем звонке. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по факту размещённой в соцсетях видеозаписи была назначена проверка.

В ведомстве не уточнили по какой статье будет выписан штраф, отметив при этом, что за "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия" предусмотрено наказание до 1,5 тысяч рублей. О других выявленных нарушениях в полиции не сообщили.

Проверка началась после публикации в соцсетях и СМИ видео с "прощальной вечеринки" в честь последнего звонка. На видео выпускники школы в день так называемого самоуправления, или "Дня дурака", накануне последнего звонка танцуют на крыльце школы, запуская цветной дым. Затем школьники в актовом зале, где один из учеников открывает газовый огнетушитель.

Несколько юношей-выпускников одеты в шорты и подтяжки с бабочками, соски у них заклеены черным скотчем, а на головах надеты уши зайчиков. Рядом с ними – одна из учениц в костюме полицейского. Пользователи прозвали эту публикацию "БДСМ выпускной".

Ранее Министерство просвещения России осудило акцию школьников и сочло ее неприемлемой. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, а со всеми участниками и их родителями проведут разъяснительную работу. Мнения пользователей соцсетей разделились – действия школьников как критиковали, так и поддерживали.

Директор школы Галина Пугина сообщила, что шокирована поведением выпускников и написала заявление об увольнении.​