Госдепартамент США одобрил продажу оружия на Ближний Восток

Государственный департамент США известил в пятницу Конгресс о намерении продать Саудовской Аравии, Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам оружие на 8,1 миллиарда долларов. Сделка осуществляется без согласия членов Конгресса, пытавшихся заблокировать военные поставки коалиции, сражающейся с проиранскими мятежниками - хути в Йемене. В Конгрессе выражают тревогу по поводу того, что боевые действия там сопровождаются большим количеством смертей среди гражданского населения.

"Эти поставки призваны помочь нашим союзникам отразить угрозы со стороны Ирана и тем самым стабилизировать обстановку в регионе", –цитирует издание Politico госсекретаря Майка Помпео.

Обычно такого рода сделки утверждаются Конгрессом, но Белый дом воспользовался лазейкой в законе, позволяющей ему действовать в одностороннем порядке в чрезвычайных ситуациях. К такой же логике администрация прибегла, чтобы перенаправить на строительство стены на границе с Мексикой средства Пентагона, ассигнованные Конгрессом на другие цели.

Помпео подчеркнул, что такие же точно шаги, продиктованные необходимостью срочно помочь союзникам, предпринимали Рональд Рейган и Джимми Картер. Госсекретарь также подверг критике Конгресс за задержки с утверждением экспорта оружия, "несмотря на возросшую турбулентность в регионе, играющую на руку" противникам США.

"Мы не можем позволить себе того, чтобы союзники усомнились в нашей надежности", – указал Помпео. При этом он дал понять, что решение, принятое в обход Конгресса – "явление разовое".

Действия администрации вызвали резко негативную реакцию на Капитолийском холме. "Нет никаких чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих нас продавать бомбы саудитам, чтобы они могли применять их в Йемене, усугубляя гуманитарный кризис в стране", – заявил сенатор - демократ Крис Мерфи. ​"Это создает необыкновенно опасный прецедент в плане односторонних действий исполнительной власти в вопросах, касающихся экспорта оружия", –​ подчеркнул он.