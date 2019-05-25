Российские хоккеисты проиграли команде Финляндии 0:1

Сборная России не прошла в финал Чемпионата мира по хоккею. Команда проиграла финнам в полуфинале. Матч завершился со счетом 0:1.

Для российской команды это поражение стало первым на турнире. Она легко вышла из группы. А затем обыграла США в первом раунде плей-офф. Но теперь будет бороться только за бронзовые медали.

Сборная России не выигрывала Чемпионат мира с 2014-го года и не играла в финале с 2015-го.

Финальный матч нынешнего Чемпионата мира пройдёт в Братиславе в воскресенье. Команда Финляндии встретится с победителем пары Канада - Чехия.