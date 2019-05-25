Дональд Трамп встретился в Токио с японскими бизнесменами

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Японию с государственным визитом, главная цель которого – продемонстрировать прочность связей между двумя странами, несмотря на трудности в торговых отношениях, сообщает Reuters.

Вскоре после прибытия, Трамп встретился с японскими бизнесменами, представляющими "Тойоту", "Ниссан", "Хонду" и несколько других крупных компаний. Приём для руководителей японского бизнеса был организован в резиденции посла США в Токио. По словам Трампа, в настоящее время условия для инвестиций в экономику США лучше, чем когда-либо. Однако, президент посетовал, что политика Федерального резерва США не позволяет полностью реализовать потенциал роста.



В воскресенье Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым сыграет в гольф, и посетит турнир по борьбе сумо.



Между Трампом и Абэ установились тёплые взаимоотношения, отмечает Reuters. Трамп, однако, считает, что существующие условия экспорта японских автомобилей представляют для США угрозу их национальной безопасности.