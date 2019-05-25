Во Франции продолжается розыск человека, взорвавшего бомбу в Лионе

Во Франции через сутки после взрыва продолжаются поиски злоумышленника, взорвавшего самодельное устройство в Лионе. В нём использовался пероксид ацетона, сообщили Franceinfo и AFP со ссылкой на источники в следственной группе.



Пероксид ацетона во Франции в последний раз применялось смертником, который взорвал себя у стадиона "Стад де Франс" 13 ноября 2015 года. Тогда взрыв стал началом серии террористических нападений, жертвами которых вечером того же дня стали 130 человек.



В Лионе в минувшую пятницу был использован тот же тип взрывчатки, но количество вещества было незначительным, сказал мэр Лиона, бывший глава МВД Франции Жерар Коллон.