На Эвересте участились случаи гибели альпинистов

На Эвересте с начала альпинистского сезона в этом году погибли 10 человек. Власти Непала продали в этом сезоне рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах, констатирует Би-би-си.



В очередях к вершине и на спуск с горы скончались четверо альпинистов из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и США. В субботу через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец. Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек – это больше, чем за весь 2018 год.



За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 тысяч долларов США. Непал продал 381 лицензию на весну, и ожидается, что рекорд прошлого года – 807 человек – будет побит в 2019-м.