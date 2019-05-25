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На Эвересте участились случаи гибели альпинистов

В очереди к пику Эвереста несколько сот альпинистов. Снимок сделан 22 мая 2019

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На Эвересте с начала альпинистского сезона в этом году погибли 10 человек. Власти Непала продали в этом сезоне рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира, что привело к толчее и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах, констатирует Би-би-си.

В очередях к вершине и на спуск с горы скончались четверо альпинистов из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и США. В субботу через считанные минуты после покорения Эвереста умер 44-летний британец. Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек – это больше, чем за весь 2018 год.


За право попытаться взойти на Эверест (Джомолунгму) каждый альпинист платит 11 тысяч долларов США. Непал продал 381 лицензию на весну, и ожидается, что рекорд прошлого года – 807 человек – будет побит в 2019-м.

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