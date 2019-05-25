Премию "Национальный бестселлер" получил писатель Алексей Сальников

В субботу вечером в Петербурге в восемнадцатый раз прошла церемония вручения литературной премии "Национальный бестселлер". Открытое голосование членов жюри принесло победу роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Об этом информирует "КоммерсантЪ" в отчёте своего корреспондента с состоявшейся церемонии. Автор публикации называет прозу Сальникова "похмельным сюрреализмом". Вышедшая в издательстве АСТ книга Алексея Сальникова рассказывает о нескольких болезненных днях из жизни одной екатеринбургской семьи. Книга стала самым обсуждаемым русским романом последнего времени.

Финалистами конкурса "Национальный бестселлер" ранее были объявлены шесть писателей, попавших в шорт-лист. Это Андрей Рубанов — "Финист — Ясный Сокол"; Михаил Трофименков — "ХХ век представляет. Кадры и кадавры"; Евгения Некрасова — "Калечина-малечина"; Упырь Лихой — "Славянские отаку"; Александр Етоев — "Я буду всегда с тобой"; Александр Пелевин — "Четверо".