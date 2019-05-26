Военный отказался от слов о стрельбе по людям в видео штаба Навального

Телеканал Министерства обороны России "Звезда" в субботу опубликовал на своей странице в сети ВКонтакте видеозапись, на которой военнослужащий Артур Епифанцев отказывается от своих слов, сказанных ранее в интервью активистам тюменского штаба Алексея Навального.

В видео, опубликованном ранее штабом оппозиционера, имя военного не называлось, а его лицо было скрыто. Он заявил, что служит в войсках спецназа, и рассказал, что в начале 2019 года в его части было проведено анкетирование на политические темы. Один из вопросов касался того, будут ли готовы военнослужащие применить оружие против участников акций протеста. "Власть понимает, к чему это все приведет, и поэтому они хотят понять, будет ли армия на их стороне, когда что-то начнется", – дословно сказал он.

В Минобороны России назвали запись фальшивкой и усомнились в том, что выступавший на ней человек – действительно военнослужащий. Однако человек, выступавший на видео, раскрыл свою личность изданию Znak.com. Из представленных им документов следует, что он служит по контракту в отряде специального назначения Тихоокеанского флота. Он также рассказал, что во время анкетирования в части все военные ответили, что готовы будут применить оружие, если поступит такой приказ, – но только потому, что анкеты не были анонимными, и все отвечали так, как желало бы начальство. 23 мая Епифанцев сообщил Znak.com, что в части началось разбирательство в связи с появлением видео.

В ролике, опубликованном каналом "Звезда", Артур Епифанцев подтверждает, что является матросом контрактной службы. Он говорит, что снялся в ролике штаба Навального "ради популяризации российской армии", но активисты при монтаже видео якобы исказили его слова. Епифанцев также говорит, что в его части не было анкетирования, и утверждает, что чувствует стыд за то, что "опорочил" свою часть. В штабе Навального заявили, что военнослужащего могли запугать.