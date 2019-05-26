Дуров обвинил власти РФ в попытках взлома телеграм-аккаунтов журналистов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытках взломать телеграм-аккаунты четырёх журналистов, писавших о недавних протестах в Екатеринбурге в связи с планами построить православный собор на месте сквера в центре города.

Дуров подчеркнул, что попытка была неудачной, поскольку у журналистов была настроена двухфакторная идентификация, и призвал всех пользователей Telegram усилить безопасность своих аккаунтов. "Это служит предупреждением о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы вмешиваться в частную жизнь граждан", – написал он. Почему Дуров обвиняет в попытках взлома именно российские власти, он не пояснил.

О попытках взлома телеграм-аккаунтов с испанского IP-адреса накануне сообщил шеф-редактор екатеринбургского издания Znak.com Дмитрий Колезев. По его данным, пытались взломать также аккаунт заместителя главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова и еще двух уральских журналистов. Впоследствии о попытках взлома сообщили также журналист "Медузы" Дмитрий Андреев и внештатный корреспондент Радио Свобода в Псковской области Людмила Савицкая. Связаны ли эти случаи между собой – неясно. Ответственность за попытки взлома аккаунтов журналистов пока никто на себя не взял.