Правозащитники: в Ярославле в результате побоев погиб заключённый

В Ярославле в результате побоев погиб заключенный, – утверждают правозащитники.

30-летний Алексей Сидякин умер в реанимации 2-й клинической больницы Ярославля 24 мая, после того как его доставили туда из СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области 28 апреля.

О гибели заключённого Радио Свобода сообщил основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин, получивший информацию от родственников Сидякина. По сведениям правозащитника, Алексей Сидякин был доставлен в больницу со следами от пыток и избиений: под глазом был большой синяк, на голове несколько гематом, синяки и гематомы были также на спине, ногах и руках. Кроме того, врачи зафиксировали порезы на руках и характерную для удушения борозду на шее. Сидякину диагностировали черепно-мозговую травму и отёк головного мозга, его тут же подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но спасти не смогли.

По информации Gulagu.net, сообщать в правоохранительные органы о том, что заключенный погиб в результате избиения, врачам запретили. Кроме того, в больницу неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники УФСИН, которые настоятельно требовали скрывать ЧП от прессы и родственников. Через два дня после госпитализации Фрунзенский районный суд Ярославской области вынес решение об освобождении Сидякина в связи с якобы наличием "заболевания", препятствующего для содержания в учреждениях ФСИН. О том, что Сидякин находится без сознания в больнице, его родственники узнали только 17 мая от врачей.

Сидякин был осуждён к трём годам лишения свободы за телефонный звонок с сообщением о якобы заложенной в школе бомбе. В СИЗО Ярославля его этапировали в середине апреля. Источник Gulagu.net в СИЗО-1 подтвердил, что у него был конфликт с администрацией учреждения. Владимир Осечкин обратился в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства заключённого, а также попыток сотрудников ФСИН скрыть его.