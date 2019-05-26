Дудь, "Лентач", депутат Самсонов: кто поддержал "БДСМ-выпускной"

Журналист и ведущий собственного шоу на YouTube Юрий Дудь поддержал школьников, устроивших во Владивостоке вечеринку в костюмах БДСМ и полицейской форме. Видео, снятое одиннадцатиклассниками и выложенное в сеть, стало причиной скандала и увольнения директора школы.

"Всем пацанам и девчонкам – респект и такой же яркой вечерины по случаю успешных экзаменов", – написал Дудь в своём инстаграме, добавив, что ему грустно за директора школы Галину Пугину, которая посчитала такой последний звонок позором и написала заявление об уходе.

"На её месте я бы радовался, что она воспитала хотя бы один класс свободных людей, которые знают: праздники существуют, чтобы веселиться", – отметил Дудь.

Также школьников поддержал депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов. На своей странице в Фейсбуке он назвал осуждающих поступок учеников "давно отставшими от жизни бабками". Депутат отметил, что "день перед официальным "последним звонком" уже давно называется чем-то вроде "дня непослушания", когда у детей принято приходить без школьной формы, наряжаться в костюмы и отжигать".

"Может показаться, что подтяжки и голые торсы – перегиб, но это их праздник, они учились 11 лет и вот они закончили. И молодцы, что радуются. Это гораздо лучше, чем пойти курить дурь за гаражами или пинать ногами под видеозапись одноклассницу", – подчеркнул Самсонов.

В интернете также было создано несколько петиций, требующих не допустить преследования, наказания и травли учеников 11-го Б класса школы №74 во Владивостоке, а авторы паблика "Лентач" отметили, что "если ваша вечеринка не похожа на день самоуправления в школе №74, то даже не пытайтесь нас на неё приглашать".

23 мая, за день до "последнего звонка" в российских школах, в интернете появилось видео, на котором 11-классники школы №74 во Владивостоке танцуют на крыльце учебного заведения и в актовом зале. Несколько юношей-выпускников одеты в короткие шорты и подтяжки с бабочками, чёрным скотчем у них заклеены соски, а на головах надеты уши зайчиков. Рядом с ними одна из учениц одета в полицейскую форму. Пользователи сети назвали эту публикацию "БДСМ-выпускным".

В связи с видеозаписью полиция Приморья провела проверку, пообещав наказать ученицу, надевшую на себя полицейскую форму. В полиции отметили, что за "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия" предусмотрен штраф до полутора тысячи рублей.

Вечеринку также осудили в Министерстве просвещения России, заявив, что со всеми её участниками и их родителями проведут разъяснительную работу о недопустимости такого поведения.

Директор школы №74 Галина Пугина, подавшая заявление об уходе, заявила, что вечернику устроила "группа старшеклассников, которые нарушают дисциплину и пропускают уроки", и с которыми директор боролась всё время их учёбы.