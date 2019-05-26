ВОЗ официально признала болезнью "игровое расстройство"

Всемирная организация здравоохранения официально признала болезнью "игровое расстройство", внеся его в новую международную классификацию болезней. Государства – члены ВОЗ приняли это решение во время 72-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В международную классификацию болезней вносятся заболевания, отклонения и расстройства, которые подвергаются клиническому исследованию, а люди, страдающие от таких недугов, могут рассчитывать на полноценное лечение.

В новой классификации болезней, которое вступит в силу с 2022 года, игровое расстройство характеризуется "стойким или повторяющимся игровым поведением", которое вызывает "значительное нарушение в личных, семейных, социальных, образовательных, профессиональных или других важных областях функционирования".

По мнению ВОЗ, расстройство проявляется через "приоритет игр над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью" и "продолжение игровой деятельности несмотря на возникновение негативных последствий".

В ответ на внесение "игрового расстройства" в официальный список болезней производители компьютерных игр со всего мира призвали ВОЗ пересмотреть своё решение, заявив, что оно "не основано на достаточно надежных доказательствах".