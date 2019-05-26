Президент Израиля: у Германии есть обязательства перед еврейской общиной

Президента Израиля Реувена Ривлина возмутило высказывание уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, заявившего, что евреям в Германии лучше отказаться от ношения традиционного мужского головного убора кипы – в целях безопасности. Как сообщает "Немецкая волна", глава израильского государства напомнил об "обязательствах" властей Германии перед еврейской общиной. Ривлин предостерег правительство ФРГ от уступок антисемитам.



"Страхи по поводу безопасности евреев в Германии – это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле. Мы никогда не покоримся, никогда не опустим глаза и никогда не отреагируем на антисемитизм поражением", – цитирует высказывание Ривлина агентство AFP.



Накануне Феликс Кляйн заявил, что евреям было бы лучше отказаться от появления в публичных местах в кипе в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.



Уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом поддержал и глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер, отметивший, что "в некоторых крупных городах страны евреи подвергаются потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность".