Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки

Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки, объявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье во время освящения нового храма Всех Святых в Страсбурге.

"Я не ошибаюсь, – добавил патриарх, – мы построили 30 тысяч храмов за десять лет, то есть в среднем – по три храма за каждые 24 часа".

Кирилл отметил, что такие темпы строительства взяты "не потому, что у церкви очень много денег и она не знает, куда их потратить", а потому, что российский "народ, прошедший через годы атеизма, понял, что без Бога ничего не получается".

Пользователи интернета тут же посчитали, сколько в сутки строится в России школ. Так, в 2018 году, если следовать заявлению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, их открылось 186. То есть в среднем по России за сутки строилось чуть более полшколы.

В то же время с 2000 по 2015 год в России было закрыто 5300 больниц – примерно по больнице в сутки.