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Сборная России завоевала третье место на чемпионате мира по хоккею

Российские болельщики в Братиславе

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Сборная России в матче за 3-е место на чемпионате мира-2019 по хоккею в Братиславе по буллитам победила Чехию, счёт 3:2 ( (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов, у чехов шайбы на счету Михала Ржепика и Доминика Кубалика.

Финал ЧМ по хоккею между Канадой и Финляндией пройдет вечером 26 мая, игра начнется в 21:15 по московскому времени.

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