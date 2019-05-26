Сборная России завоевала третье место на чемпионате мира по хоккею

Сборная России в матче за 3-е место на чемпионате мира-2019 по хоккею в Братиславе по буллитам победила Чехию, счёт 3:2 ( (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).



В составе россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов, у чехов шайбы на счету Михала Ржепика и Доминика Кубалика.



Финал ЧМ по хоккею между Канадой и Финляндией пройдет вечером 26 мая, игра начнется в 21:15 по московскому времени.