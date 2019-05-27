Событие, если не "взорвавшее соцсети", то, по меньшей мере, изрядно их взволновавшее: несколько выпускников одной из гимназий Владивостока несколько фривольно нарядились на свой последний звонок (практически везде ниже это будут называть выпускным, но школьные выпускные обычно не раньше конца июня).

Вокруг этого поднялся страшный шум, полиция устроила проверку, а директор школы то ли была уволена, то ли спешно уволилась сама (на самом деле, нет).

Александр Григоренко:

Вот, кстати, зря к школьникам пристали. Они же не на уроки так приходили как девочка с розовыми волосами, а на выпускной. Ну, решили напоследок оторваться. Их право. Возрастное. Пройдет. В отличии от розовых волос! Там семейная традиция

Екатерина Винокурова:

Вы сами будто молодыми не были. Быть молодым - это как раз про не ходить строем. Быть молодым - это мейк вырвиглаз, это короткие юбки, это провокации. Вот что такое молодость. Нормальные подростки во Владике. Отстаньте от них.

Артём Самсонов:

Выпускники, после окончания учёбы, реально после того когда прозвенел последний звонок, отметили событие, которого ждали 11 лет.

После того как видео попало в интернет у некоторых граждан случилась истерика.

- Как! Зачем! Почему соски заклеены скочем! Форма полицейская! Ужас!

Примерно в такой интонации бабки на скамеечке обсуждают вызывающий цвет губной помады у молодой соседки.

Так вот эти "бабки", просто давно отстали от жизни. День перед официальным "последним звонком", день когда на самом деле звучит последний звонок и действительно заканчивают учиться, уже давно называется чем-то вроде "дня непослушания" и в этот день у детей принято приходить без школьной формы, наряжаться в костюмы и отжигать.

Да, может показаться, что подтяжки, голые торсы, и шорты перегиб, но это их праздник, они учились 11 лет и вот они закончили. Да пусть нелепо, но это наши дети и это мы их научили, непрерывно показывая "ДОМ 2 на ТНТ", что так делать нужно, и вот дети делают и всем весело, все радуются. И молодцы, что радуются. Это гораздо лучше, чем пойти курить дурь за гаражами или испинать ногами под видеозапись одноклассницу.

Денис Сахарных:

"БДСМ-выпускной" во Владивостоке видел, полностью одобряю, ханжам, оскорбленным в их чуйствах, совершенно не сочувствую, директрису жалко, а называть 17-летних дылд "детьми" надо отвыкать.

Олег Кашин:



Вообще серьезно, так и должны вести себя настоящие выпускники, то есть вообще нет предмета спора.

Грегор Дудаш:

Скажите, а какой <чудак> в новостях про выпускной во Владивостоке (где школьники устроили нормальную вполне тусовочку) первый придумал писать "БДСМ-костюмы"?

У журналистов нет сексуальной жизни и они думают, что форма ОМОНа и полиции плюс подтяжки и скотч на сосках - это БДСМ-костюмы? Может, уроки полового воспитания и сексуального разнообразия надо в редакциях проводить?

Максим Дбар:

Я фигею, конечно. У нас отношения государства и общества - это БДСМ с элементами АУЕ, но нарядиться так, конечно, нельзя. <Задница> есть, а слова такого нет.

Леонид Дегтярёв:

Я правильно понимаю, что все, кто ужаснулся сегодня выходке школоты из Владивостока, в своё время на выпускном вечере вслух по ролям читали «Как закалялась сталь»?

Роман Зайцев:

БДСМ костюмы на выпускном в приморской школе это караул, а установка памятников Сталину, попы в школе, это так, солнечный зайчик на стене.

Лицемеры, тьфу на вас!

Даниил Коцюбинский:

Грудники в гимнастёрках и в колясках в виде танка, детсадовцы в пилотках с автоматами наперевес - это норм. Это скрепно!

А старшеклассники в карнавальных костюмах, отсылающих к забугорной игре, а не к отечественной войне, - это УЖОС!!!

Директору, которая воспитала таких современных ироничных эстетов - респект.

Тем, кто заставил её уволиться - пожизненный шейм. И эцих с гвоздями.

Александр Дюков:

Посмотрел историю с выпускниками во Владивостоке. Я правильно понимаю, что директор школы уволился? Если да, то этот кейс, безусловно, будет востребован среди школьников. Уволить директора с минимальными усилиями - бесценно.

(Для протокола: не имею ничего против маскарада. Хотят выпускники забавляться - пусть забавляются. Возраст такой, через какие-то лет пять-десять в разум войдут и станут полезными членами общества не хуже нас, стариков.)

Сергей Узун:

Однажды какие-то дети пришли на последний звонок одетые не как положено, а как хотелось, но никогда не хватало смелости их родителям и учителям.

И понеслось обсуждение.

- Ужасающая деградация. - сообщил мужчина Анатолий, у которого за спиной два развода и десять лет неуплаты алиментов. - Как так можно?

- Что из них вырастет, а? - горестно спрашивала женщина Наталья, которая лет двадцать пять назад заблевала спортзал на выпускном.

- Кому мы передадим построенное нами государство? Этим? - беспокоился Василий, не работающий уже десять лет и сидящий на шее жены, поскольку по специальности он менеджер, не в грузчики же ему идти.

- Ужасно. Дожили. Что же с нами будет? - заламывала Клавдия руки, только что отмытые после потравы собак.

- Мы такого себе не позволяли! - написал бизнесмен Федор, находясь на пикнике в лесу, неподалеку от того места, где в 90-е копали себе яму его конкуренты.

- Надо посадить всех, чтобы было неповадно. - сообщил Александр, который чудом не загремел за изнасилование пятнадцать лет назад.

- Чего бухтите? Было круто! - написал один из школьников.

- Ты посмотри тварь какая, а?! Он еще и не сожалеет! - завыли прекрасные взрослые люди.

Максим Кононенко:

Это был отличный выпускной. Я думаю, этим детям завидуют все выпускники страны. И их родители. Хотя я и не очень понимаю, что там за выпускной, сейчас же последние звонки. Но все равно - дети оторвались, они достаточно взрослые для того, чтобы так оторваться, и не нам с вами давать им советы.



Но - увы - существует таки статья за ношение полицейской формы не полицейскими. И девочке по этой статье вкатят. Это законно.



Мой совет тем, кто захочет повторить этот опыт - не надо знаков отличия. Если бы у этой девочки не было шеврона на рукаве - никто бы не <прикопался>.



Хотя и те, кто <прикапываются> - <чудаки>. Лицемеры.



ВСЕ БЫЛИ ТАКИМИ.



Но не у всех так хорошо получалось.

Ну и вообще - вся история, как это часто бывает, служит поводом для оптимистичных рассуждений и благодушных прогнозов.

Дмитрий Борко:

Ситуация, на самом деле, очень показательная: молодежь уже воспринимает себя частью нормального человечества и ни фига не боится (ни костюмированных вечеринок, ни на митинги ходить), а вся остальная страна с нарастающим свистом <гадит> в штаны от ужаса и пытается запугать молодежь. Поглядим.

Павел Каныгин:

Это, конечно, скоро будет легендой и примером, как можно и нужно для следующих выпускников. Жалеть, что не попали, должны Ким Кардашьян, Робби Уильямс и Иван Ургант.

И понятно, что с этим ничего не поделать. Никакие проверки, угрозы, штрафы - не помогут. Власть ханжей, стариканов («секс, наркотики и протест») и агитационно-пропагандистское <дерьмо> просто не работает и не сработает.

Виталий Шкляров:

«У меня с советской властью были стилистические разногласия», — писал Андрей Синявский в эмиграции, после лагерной отсидки в СССР. Если эта нео-советская эстетика сусловско-брежневских времен для нынешней бюрократии путинских времён именно то, что подобает и чему, по их мнению, следует подражать по историческо-накатанной, то и реагировать на эту затхлую от времени эстетику молодежь начинает ровно так же, как она уже реагировала в СССР — иронией и насмешкой. Но уже — и над почетно-потешными генералами с дачами Микаяна, горе-депутатами ГД, и над праздничным концертом с репертуаром «Ко дню советской милиции», и над 9 Мая, над вставанием с колен, и над школьной формой советского образца с Георгиевской ленточкой, и вообще над всей этой ностальгией по единственно-верному учению и марширующим шеренгам восторженных трудящихся перед трибуной Мавзолея с мудрыми, уже слегка осыпающимися от старости вождями.

И их ответ неизбежно будет принимать форму вызова. Вызова, как это случалось на закате СССР. И отвечать это подрастающее поколение будет, как отвечало на пионерскую и комсомольскую обязаловку поколение прошлое — вызовом в прическе и одежде, в сленге общения, в отношении к «скрепам», и, наконец, готовностью верить и перенимать из идей, ценностей и моделей только не то, что навязывают и впихивают.

Прошлые поколения подражали хиппи и панкам, рокерам и металлистам, косплеили киношных фашистов из «Семнадцати мгновений весны», сбивались в группировки люберов и околофутбола, бросались с головой в "sex, drugs, rock-n-roll", были готовы хоть кришнаитами с бубном босиком ходить, только не строем под советские марши. Только не в то «светлое будущее», ныне обернувшееся нашим светлым общим прошлым — то, куда их загоняли и продолжают гнать сегодня постаревшие, но не поумневшие чиновники и педагоги "made in ussr".

Насылайте на них психиатров и отцов-Звездониев с фсбшными погонами под рясой. Травите НОДовцами и ряжеными спортсменами. Осуждайте на партячейке «Партии Жуликов и Воров». Бейте казаками или гвардией. Садите за перепосты или запрещайте интернет. Но эту баланду из однажды уже переваренной эстетики хомо-советикуса они больше есть не будут, не заставите. Жить они будут по своему.

Егор Просвирнин:

Что видят на этой фотографии недобитые советские люди, в 80-ые вступавшие в КПСС, в 90-ые стоявшие на панели, в 00-ые обжиравшиеся «гламурным путинизмом», а в 10-ые ставшие судьями и депутатами и сейчас читающие мораль со страниц федеральной прессы: бездуховность, аморализм, молодых чудовищ, разврат, конец света.

Что видят на этой фотографии русские люди: нарушающую границы свободную и дерзкую молодежь, которая перепишет «нашу общую советскую историю», снесет Мавзолей, пересмотрит итоги приватизации, распустит ООН и оккупирует Евросоюз. Нарушение норм международного права и разрушение считающихся нормами основ многонациональности начинается с нарушения дресскода и разрушения советских пуканов. Те из вас, кто всерьез изучал историю, в курсе что творили гимназисты в Российской Империи - и что эти БДСМ-зайчики в разы ближе к Настоящим Дореволюционным Русским, чем лицемерно-совковые пионеры-всем-ребятам-куколдеры.

Ибо Настоящий Русский - это свободный и властный человек, а свобода и власть - это всегда вызов, демонстративный. Каковой вызов мы и видим на данном фото.

В добрый путь, бесстыдные русские негодники!

Павел Пряников:

Хороший пример того, что российская молодёжь – в главных трендах Первого и Второго мира: веселья, открытости, неподконтрольного творчества. Эта молодёжь в итоге победит старый, нудный, брюзжащий, бедный «Русский Мiр». Почти никто из молодёжи не хочет в окоп (войны), в самоограничение (особенно на фоне жрущих в три горла 100 тыс. высших семей), в келью, в сексуальное воздержание, в вечные поминки по кому-либо.

Открытое информационное общество сделало своё дело. О чём, единственное, жалею, что такого общества не было у нашего поколения 1980-х. На свой выпускной в школе в 1989 году, как сейчас помню, фронтовик, учитель НВП, хорошо выпив, жалел нас: «Мы то пожили, а вас жалко очень – американцы испепелят вас ядерным оружием, чтобы не дать нашей Перестройке сделать советский народ сильнее». И плакал.

Желаю нашей молодёжи жить своим умом, а не маразмом оборонного и скрепного сознания «осаждённой крепости». Всё у вас получится, верьте в свои силы.

Можно встретить и комментарии такого рода.

А можно - осуждение ребят из условно либерального лагеря.

Дмитрий Шушарин:

совсем одурели

во владивостокской истории со школьниками, нарядившимися в бдсм-костюмы и форму полиции, какая-то полная чушь. умиляются и вопят, что это новое бунтарство молодежи.

ага, как же. особенно полицейская форма. а в бдсм - тот же культ силы, подавления и истязания, что и в желании большинства юного населения страны служить в органах. социология давно это фиксирует.

нет, продолжают, как герой Юрия Богатырева из "Неоконченной пьесы...": это начало, господа, это начало

и во фраках на пашню

Станислав Рудковский:

У меня в ленте сплошные восторги по поводу садо-мазохистского последнего звонка владивостокских школьников. Говорят, мол подобное раскрепощение нравов ведет к прогрессу, что в скором времени их ждет совершеннолетие, а страну и нас всех демократия. Транзит власти навернется, и в 2024 (а особые оптимисты полагают, что в 2021 г.) нас ждет счастье.

На это мне есть сказать следующее. Я периодически имею склонность покидать пределы своей квартиры. В эти часы я наблюдаю прохожих, включая юношей/девушек, лет 15-16, возможно, старше, возможно, как раз выпускников. И в эти моменты в мой слух вторгаются фразы, знакомые с детства... Быть может, я сам уже старый, и бурчу, но по-моему хорошая иллюстрация того, как отсутствующая гигиена языка синонимична отсутствию гигиены тела.

Действительно, иногда нарушение норм морали, принятых в обществе, ведет к расширению свободы. Скажем, будь мы обществом с господствующей жесткой идеологической догмой, по примеру общества советского, данная выходка, безусловно, имела бы продуктивные последствия. Но мы же, напротив, в настоящее время живем в обществе нигилистов, циников и лицемеров, в котором взгляды меняются подобно перчаткам, и самое главное следовать тренду, угождая текущему велению.

Поэтому, на мой взгляд, ребята как раз вполне в духе эпохи и страны, а не в контрах с ними. И их поведение лишь подтверждает готовность следующего поколения пролонгировать ту же стратегию проституирующего существования и дальше. Они - дети путинской эпохи.

Но кажется, что значительная часть споров прошла впустую. Теперь пишут, что ребята принесли школе свои извинения.