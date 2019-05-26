Президент Грузии пообещала проводить "мирную политику"

В Воскресенье, в день независимости, выступая перед военнослужащими грузинской армии на "Площади свободы", президент Саломе Зурабишвили заявила, что Россия "проводит насильственную политику в отношении Грузии".
В частности, Россия, по словам грузинского лидера "превратила Южную Осетию в свою военную базу", похищает граждан Грузии у "линии оккупации" и "проводит политику русификации по отношению к Абхазскому народу, абхазской культуре и абхазскому языку".
"Независимость Грузии не будет полноценной, пока по нашей стране проходит линия оккупации", – заметила глава государства. Она обещала противопоставить "насильственной политике России" исключительно "миролюбивую политику Грузии".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.