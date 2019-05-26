Выборы в ЕС прошли при высокой явке и усилении роли "зелёных"

Выборы в Европейский парламент прошли при самой высокой явке избирателей за последние 20 лет, более 50 процентов. Это, по всей вероятности, позволило избирателям с проевропейскими взглядами более решительно заявить о своих взглядах.



Правые во главе с Марин ле Пен лидируют во Франции. Вплотную за ними идут сторонники президента Эммануэля Макрона из партии "Вперёд, Республика". Прежние лидеры среди французских партий - республиканцы и социалисты - ныне теряют позиции.



В Германии заметного успеха добились "зелёные", усилив свои позиции в парламенте ЕС. Наблюдатели говорят, что молодые избиратели решающим образом повлияли на такой результат, отказавшись поддерживать традиционно доминирующие в политике партии ХДС, ХСС и социал-демократов. Результаты нынешних выборов для Ангелы Меркель и её союзников оказались худшими за многие годы. Популисты из "Альтернативы для Германии" также выразили разочарование своими результатами.



Европейские СМИ отмечают, что прогнозы на рост влияния правых популистских партий пока не оправдываются. И несмотря на то, что в некоторых странах популисты увеличили на несколько мест или процентов свой вес (как, например, в Финляндии), это не принесло им результатов, на которые они рассчитывали.

В Италии правые консерваторы партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини добились успеха, что, вероятно, скажется на укреплении роли этой партии в самой Италии.

В Великобритании сторонники "Брекзита" побеждают на выборах в Европейский парламент.



Крайне правые силы потерпели неудачу в Нидерландах, где избиратели показали рост симпатий к проевропейским партиям.

В Польше, стране, получающей больше средств из бюджета ЕС, чем любая другая, в последние годы росли евроскептические настроения. Правящая партия консерваторов и евроскептиков "Право и справедливость", добилась успеха, и это, как считают её сторонники, укрепит её силы на предстоящих в ноябре 2019 года национальных парламентских выборах.